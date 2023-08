CELEB 24/7. Jennifer Love Hewitt is onherkenbaar na kappersbeurt en Jared Leto toont zijn sixpack in de vrije natuur

Scorsese als speciale gast aanwezig bij filmfesti­val Marrakech

De Amerikaanse filmregisseur Martin Scorsese is eind november een van de genodigden tijdens het internationale filmfestival in Marrakech. De organisatie achter het evenement, dat dit jaar voor de twintigste keer wordt gehouden, kondigde hem dinsdag in een persbericht als speciale gast aan. Het zal de zesde keer zijn dat de 80-jarige Scorsese het Marokkaanse filmfestival aandoet.