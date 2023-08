CELEB 24/7. Jennifer Lopez en Ben Affleck zingen samen uit volle borst en Kim Kardashian amuseert zich in Puglia

Celebrities Opnieuw BBC-ster in nauwe schoentjes door seksueel getinte foto’s, en deze keer is er een ‘Geordie Sho­re’-ster mee gemoeid

Slechts enkele weken nadat BBC-presentator Huw Edwards (61) in het oog van de storm terechtkwam door beschuldigingen van seksueel wangedrag, zit nu een volgende BBC-persoonlijkheid in nauwe voetjes. Deze keer is het Stephen Nolan (49), Noord-Ierse radio- en tv-presentator bij de BBC, die beschuldigd wordt van ongepast gedrag. Nolan zou seksueel expliciete foto’s van ‘Geordie Shore’-ster Stephen Bear (33) naar zijn collega’s hebben gestuurd en later gedreigd hebben er nog meer te sturen. Dat schrijft de Ierse krant ‘Irish News’.