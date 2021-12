CELEB 24/7. James Blunt wil de nieuwe James Bond worden en wie pronkt er hier met een nieuwe tattoo?

Advocaten Ghislaine Maxwell zetten 'geheugenex­pert' in

De advocaten van Ghislaine Maxwell hebben een psycholoog die gespecialiseerd is in "foutieve herinneringen" opgeroepen om als deskundige te getuigen in haar proces. De 59-jarige Maxwell wordt ervan beschuldigd meisjes te hebben geregeld voor zedendelinquent en multimiljonair Jeffrey Epstein, haar ex-partner.

1:09