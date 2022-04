CELEB 24/7. Jada Pinkett Smith toont zich voor het eerst na Oscar-incident en Emma Corrin pakt uit met een bijzondere jurk

Celebrities Celebs reageren op Oscar-ban Will Smith: “Veel te streng”

Op vrijdag raakte het nieuws bekend dat Will Smith (53) de komende tien jaar niet welkom is op de uitreiking van de Oscars en andere events van de Academy. De acteur zelf liet in een statement weten dat hij de beslissing respecteert. Andere beroemdheden zijn dan weer minder te spreken over de Oscar-ban van Smith. De Amerikaanse rapper 50 Cent (46) is het er bijvoorbeeld niet meer eens.

9 april