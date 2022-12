CELEB 24/7. Hugh Jackman eet een extreem zuur snoepje en The Rock zet z'n jarige dochter in de bloemetjes

Celebrities Deze zomer nog achter de toog, nu live in ‘The Voice’: Tiktok veranderde het leven van Katie Gregson MacLeod

Ze krijgt de steun van Radio 2, was ‘catch of the day’ bij Studio Brussel en bracht een live performance bij ‘The Voice van Vlaanderen’. Maar wie is Katie Gregson MacLeod, de Schotse twintiger die overal opeens opduikt? Men kan alvast stellen dat TikTok er opnieuw voor iets tussen zit. “Een paar maanden geleden stond ik nog koffies in te schenken als barista.”

13 december