CELEB 24/7. Harper Seven Beckham is de nieuwe visagiste van papa David en Dolly Parton deelt een kiekje uit de oude doos

"Toen ik van het podium stapte, werd ik in de boeien geslagen": Antonio Banderas blikt terug op leven en carrière

“Je hebt een romantisch gezicht, je moet films maken.” De woorden van regisseur Pedro Almodóvar bleken profetisch: Antonio Banderas (62) slaagde erin om zich op te werken tot een van de populairste acteurs van z’n tijd. Best opmerkelijk, want Antonio - die nu te zien is in de nieuwe ‘Indiana Jones’ - sprak in het begin van z’n carrière geen woord Engels. Een blik op z’n liefdesleven, z’n carrière en de hartaanval die alles veranderde. “Ik herkende de symptomen meteen.”