CELEB 24/7. Halle Berry drinkt naakt wijn en Gwyneth Paltrow poseert met haar zoon

Ana Obregón, die moeder werd op haar 68ste, blijft voor beroering zorgen: "Kind is verwekt via sperma van m'n overleden zoon"

Actrice Ana Obregón, een van de populairste tv-figuren in Spanje, blijft voor beroering zorgen. Vorige week ontstond er al ophef omdat de ster op haar 68ste opnieuw moeder was geworden, met hulp van een draagmoeder. In een poging de controverse in de kiem te smoren, verduidelijkte ze een en ander in een interview met magazine ‘¡Hola!’. “Eigenlijk is dit niet m’n dochter, maar m’n kleindochter.”