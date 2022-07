CELEB 24/7. Hailey en Justin Bieber op babybezoek en Britney Spears showt sexy moves

Celebrities Beelden tonen hoe Machine Gun Kelly na optreden glas kapotslaat op z'n hoofd

Machine Gun Kelly (32) heeft z'n optreden in het legendarische Madison Square Garden in New York op een wel heel bijzondere manier gevierd. De muzikant, wiens echte naam Colson Baker is, sloeg namelijk een glas kapot op z'n hoofd.

30 juni