CELEB 24/7. Hailey Bieber houdt thuis een lingerieshoot en Elton John viert bijzondere verjaardag

Celebrities Madonna moet scenario van eigen biopic inkorten: “Het is alsof ik mijn eigen ledematen eraf moet hakken”

Het leven van popidool Madonna (63). Daar kan je zeker en vast een film mee vullen. De ‘Queen of Pop' schrijft daarom tegenwoordig aan een scenario over haar eigen leven. Die is volledig af, maar naar verluidt veel te lang. Inkorten? Dat ziet ze niet zitten. “Het is alsof ik mijn eigen ledematen eraf moet hakken.”

28 juli