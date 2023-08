CELEB 24/7. Gwyneth Paltrow viert de verjaardag van goede vriendin Cameron Diaz en Lizzo toont haar nieuwe look

celebrities KIJK. Adele “wil binnenkort weer mama worden” met Rich Paul en onthult potentiële babynamen

Tijdens een van haar recente optredens in Las Vegas onthulde Adele (35) dat ze “klaar is om weer moeder te worden”. Haar babyplannen kwamen ter sprake toen een zwangere fan haar vroeg om een babynaam uit te kiezen voor ongeboren kindje. Dat zag Adele helemaal zitten, want ze had zelf al babynamen opgelijst voor haar toekomstige kindje met Rich Paul (41).