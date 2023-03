CELEB 24/7. Feest ten huize Jessica Simpson en Ashley Graham poseert op straat

Celebrities “Ze dwongen mij om op een tafel te gaan liggen en mijn benen te spreiden”: Paris Hilton legt haar ziel bloot in haar memoires

Ze staat bekend als de hotelerfgename die een luilekkerleventje leidt, maar Paris Hilton (42) heeft ook al serieuze diepe dalen gekend. Dat onthult ze in haar biografie ‘Paris: The Memoir’. Zo heeft ze het onder meer over de sekstape die haar leven op z’n kop zette, het misbruik uit haar verleden en haar aanvaring met Harvey Weinstein. “Ik dacht dat een orgasme iets was dat alleen maar in films bestond.”