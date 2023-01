CELEB 24/7. Emma Roberts schreeuwt het uit en Sam Smith waant zich een leeuw

Celebrities Jennifer Garner (50) doet intensieve work-out (en blijkt nog steeds in topvorm)

Jennifer Garner (50) laat haar meest energieke kant zien op Instagram. De actrice is ondertussen al 50 jaar, maar ze is nog steeds in topvorm. In de video doet ze boxjumps, squats en burpees. Op instagram vertelt Jennifer dat haar kinderen lachen met haar work-out. “Ik wil dat mijn kinderen deze video zien wanneer zij 50 zijn”, schrijft ze bij de post.

19 januari