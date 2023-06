CELEB 24/7. Elizabeth Banks zit met een serieuze blauwe plek en herken jij de celeb op deze foto?

Celebrities Zangeres Kesha bijna overleden na vruchtbaar­heids­be­han­de­ling: “Het was vreselijk”

“In januari ben ik bijna gestorven.” Kesha, bekend van hits zoals ‘Tik Tok’ en ‘Your Love Is My Drug’, heeft in een interview met ‘Self’ een opvallende uitspraak gedaan. Zo kreeg de 36-jarige zangeres na een vruchtbaarheidsbehandeling plots te maken met een zeldzame en levensbedreigende complicatie. “Het heeft maanden geduurd, maar inmiddels voel ik me eindelijk beter.”