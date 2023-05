CELEB 24/7. Dua Lipa wordt wakker in Frankrijk en Elizabeth Hurley toont haar nieuwe bikini

celebrities Geheim ren­dez-vous met actrice en hand in hand gespot met studente in Spanje, wat u nog niet wist over liefdesle­ven van André Hazes

In ‘Grote Jongen’, een nieuwe, ongeautoriseerde biografie over André Hazes (29) doet Guido den Aantrekker, algemeen hoofdredacteur showbizzmagazines bij DPG Media, een boekje open over de turbulente levensloop van de Nederlandse zanger. Met volop aandacht voor de vrouwen in zijn leven. Tijdens zijn woelige relatie met Monique Westenberg (45) zou Hazes buiten het zicht van de paparazzi een aantal bij ons nog onbekende affaires hebben beleefd…