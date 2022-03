CELEB 24/7. Dua Lipa heeft de tijd van haar leven en herken jij de Spice Girl op deze foto?

Celebrities Ozzy Osbourne keert na twintig jaar terug naar het Verenigd Koninkrijk: “De belastin­gen zijn te hoog in de VS”

Na ruim twintig jaar in de Verenigde Staten trekken muzikant Ozzy Osbourne (73) en zijn echtgenote Sharon (69) nu terug naar het Verenigd Koninkrijk. Met die verhuis willen ze de stijgende belastingen in Californië ontlopen, klinkt het in The Mirror.

5 maart