CELEB 24/7. Dua Lipa gaat in stijl naar een huwelijk en Nicole Kidman en Naomi Campbell hebben een reünie

Celebrities Ex van Britney Spears zegt met bizarre brief sorry voor verstoren van haar bruiloft

Jason Alexander (40), de ex-man van Britney Spears (40), heeft een brief geschreven om zich te verontschuldigen voor het verstoren van Britneys bruiloft. Alexander werd vorige maand door de politie gearresteerd nadat hij probeerde om binnen te dringen op het huwelijk van de zangeres. Nu hoopt hij om het “verleden goed te maken”, zo staat in zijn eigenaarde brief vol bijbelverzen.

5 juli