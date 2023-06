CELEB 24/7. Demi Lovato trapt pride month op gang en wie maakte deze prachtige tekening?

Celebrities John Stamos was boos omdat Ol­sen-zus­jes niet wilden meespelen in vervolg­reeks van ‘Full House’

John Stamos (59) is heel even boos geweest op de tweelingzussen Mary-Kate en Ashley Olsen (36) omdat zij niet wilden terugkeren in ‘Fuller House’, het vervolg op de serie ‘Full House’. Dat zegt de 59-jarige acteur in de podcast ‘And That’s What You REALLY Missed’.