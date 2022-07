CELEB 24/7. Demi Lovato bereidt zich voor op een nieuwe tour en Vanessa Hudgens showt haar bikinilijf

Celebrities Keke Palmer wordt vergeleken met Zendaya en kan daar niet mee lachen: “Ik ben een onverge­lijk­baar talent”

Actrice Keke Palmer (28) staat in het middelpunt van een groot Twitter-debat. Haar carrière wordt namelijk onder de loep genomen en vergeleken met die van collega Zendaya (25). Twitteraars beweren dat Zendaya succesvoller is en dat het verschil in succes het gevolg is van colorisme. Palmer besloot de virale tweets het zwijgen op te leggen door zelf een reactie de wereld in te sturen waarin ze van zich afbijt. “Een goed voorbeeld van colorisme is geloven dat ik met iedereen kan worden vergeleken. Ik ben een onvergelijkbaar talent”, aldus Keke.

26 juli