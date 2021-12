CELEB 24/7. David Beckham showt zijn favoriete kersttrui en Kim Kardashian is geslaagd voor haar examen rechten

Celebrities Kristin Davis barst in tranen uit wanneer overleden ‘Sex and the Ci­ty’-collega Willie Garson ter sprake komt: “Wou dat hij hier was”

Morgen is het zover. Vanaf 10 december staat de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’ bij ons op Streamz en naar aanleiding van de release hebben leading ladies Cynthia Nixon (55) en Kristin Davis (56) een interview gegeven tijdens ‘The Late Show’. Een gesprek dat een emotionele wending kreeg toen hun overleden collega Willie - Stanford Blatch - Garson ter sprake kwam.

9 december