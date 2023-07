CELEB 24/7. Chrissy Teigen deelt wat foto’s van haar kroost en een mini ‘Harry Potter’-reünie

CELEBRITIES Kanye West opnieuw beschul­digd van antisemi­tis­me: “Hij deed die uitspraken om mij pijn te doen”

Kanye ‘Ye’ West’ (46) is opnieuw beschuldigd van antisemitisme. Ditmaal door zijn voormalige zakenpartner Alex Klein. In ‘The Trouble with KanYe’, een nieuwe documentaire van BBC, vertelt hij over zijn ervaring met de controversiële rapper. “Kanye deed die uitspraken in de hoop mij pijn te doen.”