CELEB 24/7. Chris Hemsworth paradeert als Thor en Kendall Jenner viert de vakantie

Pete Davidson (28) heeft zich in een nieuw interview met Kevin Hart (43) uitgelaten over zijn toekomstplannen. Hij vertelde daarbij dat hij ervan droomt om vader te worden en zich daar momenteel volop aan het voorbereiden is. “Het zou gewoon zo leuk zijn om zo’n klein mannetje aan te kleden”, zegt hij vol enthousiasme. Of Kim Kardashian (41) en Pete Davidson binnenkort echt trotse ouders zullen zijn, is nog maar de vraag, maar gelukkig zijn de twee samen alvast wel. Kim heeft zelf al vier kinderen uit haar vorige relatie met Kanye West (45).

13 juli