CELEB 24/7. Camila Cabello zit in Griekenland en Billie Eilish woonde de wereldpremière van ‘Barbie’ bij

Vierde en laatste vermeende slachtof­fer van Kevin Spacey aan het woord in misbruik­zaak: "Hij wreef met zijn gezicht tegen mijn kruis"

De rechtszaak tegen ‘House of Cards’-acteur Kevin Spacey (63) is opnieuw hervat. Op maandag werd het vierde en laatste vermeende slachtoffer van de acteur opgeroepen. De man in kwestie zal net zoals de andere vermeende slachtoffers getuigen van achter een scherm. Het politie-interview was deze voormiddag dan weer al te horen in de rechtbank. “Ik zei ‘nee’ en duwde hem weg.”