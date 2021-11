CELEB 24/7. Camila Cabello deelt dosis outfitinspiratie en Justin Bieber zet zijn vrouw Hailey in de bloemetjes

Celebrities Adele in tranen na hereniging met leerkracht: “Je hebt mijn leven veranderd”

Zelfs wereldberoemde zangeressen kennen het belang van een ‘Sidekick Sam’, een leerkracht die speciaal is opgeleid om mentale problemen bij jongeren te herkennen en aan te pakken. In Vlaanderen proberen we zo’n personen te creëren dankzij Rode Neuzen Dag, maar ook in Groot-Brittannië bestaan ze. Zo werd Adele onlangs nog herenigd met de leerkracht die haar uit een dipje haalde, en dat zorgde uiteraard voor tranen. “Ik kan niet geloven dat je hier bent.”

23 november