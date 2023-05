CELEB 24/7. Britney Spears kust erop los met haar echtgenoot en Alicia Keys zit in Mexico

CELEBRITIES Megan Fox openhartig over onzekerhe­den: “Ik heb nooit van mijn eigen lichaam gehouden”

Megan Fox (37) heeft door lichaamsdysmorfie nog nooit van haar eigen lichaam gehouden. Dat zegt de Amerikaanse actrice in een video bij het tijdschrift ‘Sports Illustrated Swimsuit 2023', waarvan ze één van de covermodellen is. “De reis om van mezelf te gaan houden is zonder einde.”