CELEB 24/7. Billie Eilish en Jesse Rutherford maakten hun debuut op de rode loper, Spice Girls hielden een kleine reünie

"Ik ben vereerd én trots": Dolly Parton (dan toch) opgenomen in Rock & Roll Hall of Fame

Dolly Parton (76) is, ondanks haar bezwaren dan toch ingehuldigd in de Rock & Roll Hall Of Fame. Ze weigerde de nominatie eerder, omdat ze vond dat ze het niet waard was om opgenomen te worden in de eregalerij. Maar de organisatie was vastbesloten. De zangeres blijkt nu toch wel erg dankbaar. “Dit is een heel speciale avond voor mij”, klinkt het.

7 november