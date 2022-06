CELEB 24/7. Avril Lavigne gaat terug in de tijd en Khloé Kardashian koestert nichtjes

Muziek Romantisch: Chris Martin zingt 'Sky Full of Stars', speciaal voor verloofd koppel

Het Britse koppel Hannah en Jeremy waren hun trouw aan het regelen in de pub in Hinton, in de buurt van Bath. Tot plots Chris Martin, de frontzanger van Coldplay, binnenwandelde. Toen ze vertelde dat ze hun openingsdans gingen dansen op ‘A Sky Full of Stars’, besloot Martin om het nummer voor hen te zingen.

28 juni