CELEB 24/7. Avril Lavigne brengt een nieuwe single uit en Taylor Swift heeft haar eigen kortfilm gemaakt

Celebrities Jongste zoon van Michael Jackson spreekt voor het eerst over z’n vader: “Hij wou het leven van mensen verbeteren”

Waar oudere broer Prince (24) en zus Paris (23) geregeld van zich laten horen, is Bigi Jackson (19) de voorbije jaren grotendeels uit de spotlights gebleven. Tot nu, want de jongste zoon van Michael Jackson heeft aan ‘Good Morning Britain’ een exclusief interview gegeven. In de preview is te zien hoe hij vertelt over de blijvende invloed van z'n vader en de klimaatcrisis.

2 november