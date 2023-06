CELEB 24/7. Ashley Graham heeft genoten van haar bezoekje aan Firenze en Britney Spears had weer zin om te dansen

Celebrities ‘Game of Thro­nes’-actrice Carice van Houten wil na 15 jaar weer het theater in: “Fijn om mensen in de zaal te zien”

Carice van Houten, bekend van ‘Game of Thrones’ en ‘Red Light’, wil na vijftien jaar weer het theater in. Dat vertelt de 46-jarige actrice in de nieuwe aflevering van de podcast ‘PepTalk & Friends’. Van Houten speelde in 2008 voor het laatst een grote voorstelling in het theater. Zij stond toen op de planken naast Pierre Bokma in het stuk ‘De Gravin van Parma’.