Catherine Zeta-Jones doet geheim van haar relatie uit de doeken: “Humor en respect”

“Dat er 25 jaar leeftijdsverschil is tussen ons, is iets waar we nooit moeilijk of geheimzinnig over hebben gedaan. Net als in elk ander huwelijk hebben ook wij moeilijke momenten gekend. Dat lijkt me eigenlijk niet meer dan normaal. We hebben altijd voor ogen gehouden om zoveel mogelijk tijd samen door te brengen. We hebben beide geen 9 to 5-baan dus de tijd die we samen hadden, wilden we ook delen”, zo vertelt de actrice.