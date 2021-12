Castingbureau zet samenwerking met Chris Noth stop na verdenking seksueel misbruik

Noth, die al jaren gestalte geeft aan het ‘Sex and the city’-personage Mr. Big, wordt door drie vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Eerder deze week brachten twee vrouwen het nieuws naar buiten. Vrijdagavond melde een derde vrouw zich. “Noth betastte me en duwde zijn erectie tegen mij', vertelt ze aan de Daily Beast. Vervolgens zou hij haar gekust hebben en zijn vingers in haar gestoken hebben. “Toen hij m'n tampon voelde, hoopte ik dat hij ermee zou stoppen. Maar hij bleef me betasten en vroeg me gewoon of ik al aan het einde van mijn menstruatie was. Hij verstond duidelijk geen ‘nee’.”