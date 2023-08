Cast ‘Parks and Recreation’ weer bij elkaar voor Hollywood-staking, mét paardje Lil’ Sebastian

Onder de aanwezigen waren Aubrey Plaza (April Ludgate), Adam Scott (Ben Wyatt), Nick Offerman (Ron Swanson), Retta (Donna Meagle), Jim O’Heir (Jerry Gergich), Ben Schwartz (Jean-Ralphio Saperstein), Alison Becker (Shauna Malwae-Tweep) en Sam Elliot (Ron Dunn), schrijft entertainmentwebsite ‘IGN’. Zelfs Lil’ Sebastian was aanwezig, het kleine paard dat in het derde seizoen van de serie een aantal keer te zien was en uitgroeide tot een publiekslieveling.

‘Parks and Recreation’ is een Amerikaanse serie die liep van 2009 tot 2015. In de reeks werd op satirische wijze ingegaan op met name de politiek in Californië. De stijl van de serie werd vaak vergeleken met de Amerikaanse versie van de succesvolle Britse serie ‘The Office’. Een dat was geen verbeelding want de producten van ‘Parks and Recreation' waren dan ook betrokken bij ‘The Office’.