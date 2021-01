Carole Baskin blij dat aartsrivaal Joe Exotic geen gratie kreeg, maar: “Ik voel me nog steeds niet veilig”

CelebritiesHun jarenlange vete werd uitgebreid gedocumenteerd in de Netflix-reeks ‘Tiger King’, maar nu Joe Exotic (57) achter de tralies zit én blijft, is de rust wat weergekeerd voor z'n rivale Carole Baskin (59). Dat vertelt ze in een gesprek met Metro UK.

Hij was er nochtans zo zeker van dat uittredend president Donald Trump hem gratie zou verlenen, maar niets was minder waar: Joe Exotic moest gewoon in de cel blijven, zonder presidentieel pardon. Daar zit hij een straf van 22 jaar uit voor dierenmishandeling en het plannen van de moord op Carole Baskin. “Het is zo'n enorme opluchting", laat zij weten. “Het ging niet alleen over gisteren, want sinds de dag dat hij werd veroordeeld zijn we bang dat hij een presidentieel pardon zou krijgen. Ik geloof dat gedachten waarheid kunnen worden, daarom heb ik erg hard geprobeerd om er niet aan te denken dat hij gratie zou krijgen. Maar elke vijf minuten is er wel een journalist die wil weten wat ik daarvan zou vinden. Dat maakte het érg moeilijk. Ik ben dus erg blij dat het eindelijk voorbij is."

Toch vreest Baskin nog steeds voor haar leven. “Ik voel me veiliger ten opzichte van Joe, maar in het algemeen voel ik me helemaal niet veilig. Hij kan zijn doel (haar vermoorden, red.) nog steeds verwezenlijken. Er zijn ook minder redenen om het niét te doen, want hij zit toch al in de gevangenis. Hij was het makkelijkste doelwit voor de agenten, maar de mensen in deze industrie die me dood willen, zijn er nog steeds én ze zijn veel slimmer en gevaarlijker dan Joe. Tot deze industrie helemaal opgerold is, ga ik me nooit veilig kunnen voelen."

Joe zelf is erg teleurgesteld dat hij niet vrijgekomen is. Hij was daar op voorhand zo van overtuigd, dat hij zelfs een limousine voor de gevangenis had laten plaatsen. Maar toen hij geen gratie kreeg, haalde hij op Twitter uit naar Donald Trump. Hij stelde dat hij niet vrij gekomen is omdat hij daar “te onschuldig en te homo” voor zou zijn, en stelde hij dat de “corrupte vrienden” van Trump voorrang hadden gekregen.

Lees ook: