Carlos Santana wordt onwel tijdens concert en stort in op podium

R. Kelly: "Zelfmoord­pre­ven­tie is onnodige straf"

De permanente bewaking die ervoor moet zorgen dat R. Kelly (55) geen zelfmoord pleegt in zijn cel in New York, is volgens zijn advocaat onnodig en bedoeld om hem extra te straffen. Dat laat de raadsvrouw weten in een statement aan Amerikaanse media.

4 juli