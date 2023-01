Cardi B zakt stijlvol af naar de rechtbank

CelebritiesRapper Cardi B verscheen maandag in de Queens Criminal Court, in een wel zeer stijlvolle witte outfit. Misschien of de aandacht af te leiden van het feit dat ze nog altijd haar taakstraf van 15 dagen nog niet heeft uitgevoerd. Die kreeg ze nadat ze medeplichtig werd bevonden aan een zwaar gevecht in een stripclub.