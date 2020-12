Cardi B voor de rechter om gebruik van bestaande rugtatoeage op albumcover

Op de cover van ‘Gangsta Bitch Music Vol. 1' zit Cardi B met een fles alcohol achteraan in een auto. Een man met erg opvallende rugtatoeage lijkt haar oraal te bevredigen. Die man is gewoon een model, maar z'n tatoeage is wel degelijk die van Kevin Brophy Jr. Dat heeft maker Timm Gooden, die de cover ontwierp, zelf toegegeven. Hij moest snel een gepaste tatoeage vinden, en Googelde daarop ‘rugtatoeages’. Die van Brophy sprong duidelijk in het oog en werd uiteindelijk op de cover gefotoshopt.

Brophy heeft nu een rechtszaak aangespannen omdat Cardi B zijn gelijkenis op “een misleidende, beledigende, vernederende en provocerende seksuele manier” heeft misbruikt om haar carrière te lanceren. Bovendien zou het beeld een negatieve impact hebben op Brophy, omdat het lijkt alsof hij Cardi oraal bevredigt. Een jury moet bepalen of de rapster schuldig is en welke straf daaraan vasthangt.

Wijzigingen

Volgens het team van Cardi mochten ze de afbeelding wel degelijk gebruiken, omdat er verschillende wijzigingen werden aangebracht: zo zou de nektatoeage van Brophy weggehaald zijn en werd de positie van de arm veranderd. Maar volgens de rechter zijn die wijzigingen niet voldoende. “Bepalende elementen zoals de tijger en de slang blijven zo goed als onveranderd. In deze omstandigheden zou de jury in het voordeel van de aanklager moeten beslissen."

Toch heeft Cardi de rechtszaak niet sowieso verloren. De rechter was het namelijk niet eens met de expert die Brophy had ingehuurd om een schadevergoeding te bepalen. Die beweerde dat de rapster het meerendeel van haar inkomsten van die plaat te danken had aan de coverfoto. Maar de rechter vond dat dat onvoldoende bewezen was: “De expert kon desgevraagd geen onderzoeken, polls of enquêtes aanhalen waarin onderzocht wordt waarom mensen platen kopen. Deze conclusie is dus pure fantasie.”