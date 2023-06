Cardi B niet mals voor stiefzoon van miljardair in vermiste Titan: “Hoezo beslis jij om te gaan dansen op Blink 182-concert?”

Celebrities Lady Gaga richt zich tot haar fans in open brief: zangeres legt uit waarom ze de afgelopen maanden zo afwezig was

“De batterijen van mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn creativiteit zijn weer opgeladen. Lady Gaga (37) liet de afgelopen maanden maar weinig van zich horen, maar in een open brief op Instagram legt de zangeres haar fans uit waarom ze iets vaker afwezig was. “Voor het eerst in jaren kan ik zeggen dat mijn liefde voor het maken van kunst nog nooit zo bevredigend is geweest.”