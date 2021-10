Cardi B krijgt luxueuze villa met zes slaapkamers als verjaardagscadeau: “Ik vind het zo geweldig”

CELEBRITIESRapper Cardi B (29) heeft een gigantische villa in de Dominicaanse Republiek als verjaardagscadeau gekregen. Dat maakte ze zelf bekend op Instagram. De vrijgevige schenker was haar man Kiari Cephus (29), beter bekend als rapper Offset. “Ik kan het maar niet geloven.”

Cardi B deelde dinsdag beelden van haar nieuwe woonst op Instagram. De villa beschikt over zes slaapkamers en meer dan zeven badkamers. Het enorme landgoed biedt uitzicht op de oceaan, een overloopzwembad in de achtertuin en een aparte studio.

Voor de artieste kwam de villa als een totale verrassing: “Ik vertel Set al een tijdje dat ik wil investeren in huurhuizen in de Dominicaanse Republiek en andere landen in de Caraïben. Maar ik kreeg altijd het gevoel dat hij het niet met me eens was en liever geld stak in andere investeringen”, zegt de ster op Instagram.

Iets dat ze duidelijk verkeerd had begrepen: “Ik had het mis. Dat vond ik zo geweldig. Ten eerste omdat je wel naar me luisterde en niet alleen glimlachte en knikte zodat ik zou ophouden met praten. Ten tweede omdat je mijn investeringsideeën niet belachelijk vindt. En ten derde omdat je hier met mijn vader aan hebt gewerkt. Jij en mijn vader (en de baby) zijn de belangrijkste mannen in mijn leven en ik ben zo blij dat jullie close zijn en jullie eigen band en relatie hebben opgebouwd”, aldus Cardi B.

Bij het rapperskoppel is het blijkbaar de gewoonte om ‘extreme' verjaardagscadeaus te geven. Twee jaar geleden verstopte Cardi B een half miljoen in cashgeld in de koelkast als cadeautje voor haar man. “Je kunt een auto kopen, of meer kleren, of sieraden, of Birkin-tassen voor mij. Je kunt ermee doen wat je wil”, zei de celebrity toen.

Cardi en Offset zijn sinds begin 2017 samen en trouwden in september van dat jaar. Ze hebben samen een dochter van drie jaar genaamd Kulture en verwelkomden vorige maand een zoontje. Het is niet bekend wat de naam is van hun nieuwste kindje.

