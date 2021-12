Cardi B geeft echtgenoot Offset 2 miljoen dollar cadeau voor zijn verjaardag

Celebrities Castingbu­reau zet samenwer­king met Mr. Big-ac­teur Chris Noth stop na beschuldi­gin­gen van seksueel misbruik

Chris Noth (67), vooral bekend van zijn rol als Mr. Big in ‘Sex and the City’, is aan de kant gezet door het managementbureau dat hem vertegenwoordigde. Dat bevestigt een woordvoerder van het bureau aan The Hollywood Reporter. Deze week werd de acteur door drie vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.

19 december