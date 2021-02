Cardi B doet het weer: orgieën en seksspeeltjes in nieuwste videoclip ‘UP’

Celebrities Een beroemde comeback, een nipplegate en een lompe haai: dit zijn de meest memorabele optredens op de Super Bowl

12:17 Dit weekend gaat in de Verenigde Staten de Super Bowl en bijhorende halftime show door. Niemand minder dan The Weeknd (30) mag dit jaar het beste van zichzelf geven, maar tijdens de voorbije jaren deden al heel wat grote namen het hem voor. Denk bijvoorbeeld maar aan Lady Gaga, Katy Perry én zelfs Michael Jackson. Dat zij elk hun eigen stempel drukten op hun perfomance is wel het minste dat je kan zeggen, al hadden ze dit niet altijd zelf in de hand. Net daarom hebben wij de meest memorabele momenten uit de geschiedenis van de halftime show op een rij gezet.