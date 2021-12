Cardi B aan de slag bij Playboy: “Droom die uitkomt”

Getuige: “Ghislaine Maxwell was erbij toen Jeffrey Epstein mij seksueel misbruikte”

Een vrouw heeft op het proces tegen Ghislaine Maxwell in New York getuigd onder de naam ‘Jane’. Ze zei dat het seksuele misbruik door de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein begon toen ze amper veertien was. Ze voegde eraan toe dat Epsteins vertrouwelinge Maxwell soms in de kamer was en soms ook zelf deelnam aan de seksuele handelingen.

1 december