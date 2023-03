Cara Delevingne reageert voor het eerst op beruchte foto’s: “Drugs gaven mij het gevoel dat ik onoverwinnelijk was”

Celebrities Hugh Jackman volgt extreem dieet: meer dan 8.000 calorieën per dag voor nieuwe Wolverine-rol

Hugh Jackman (54) is druk in de weer met het voorbereiden op de rol van Wolverine in ‘Deadpool 3'. Momenteel eet de 54-jarige acteur meer dan 8.000 calorieën per dag om opnieuw spiermassa te kweken, zo deelt hij in een bericht op sociale media.