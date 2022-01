Cara Delevingne over moeilijkheden tijdens haar jeugd: “Ik wilde zoals mijn zussen zijn, maar ik wist dat ik dat niet kon”

“Opgroeien als een kind met twijfels over mijn seksualiteit was isolerend en soms moeilijk te navigeren. Mijn zussen deden altijd hun best om er voor me te zijn, maar het was iets wat ik zelf moest doormaken om echt te weten wie ik was”, aldus Cara. “Ik ben nog steeds op zoek naar wie ik ben en dat zal de rest van mijn leven zo blijven.”

Verder in het interview vertelde ze nog dat ze opgroeide met een gevoel van ‘walging’ bij het idee van een partner van hetzelfde geslacht en dat ze “nog steeds zou willen” dat ze hetero kon zijn. In een vorig interview in de ‘Goop’ podcast van Gwyneth Paltrow bekende ze dat ze “nogal homofoob” was door haar conservatieve opvoeding: “Ik ben opgegroeid in een ouderwets gezin. Ik kende niemand die homo of lesbisch was”, bekende ze. “Ik breng de depressie en de suïcidale momenten in mijn leven in verband daarmee omdat ik me zo schaamde dat ik ooit zo onwetend was geweest. Maar dit is het deel van mij waar ik nu zo van hou en dat ik accepteer.”