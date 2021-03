Cara Delevingne over haar panseksualiteit: “Er is nog steeds een deel van mij dat gewoon hetero wil zijn”

In juni vorige jaar kwam topmodel Cara Delevingne uit de kast als panseksueel: ze valt niet op geslacht, maar op persoonlijkheid. In ‘Goop’ vertelt ze hoe ze enorm worstelde met haar seksualiteit, maar ook over de invloed die anderen op haar hebben gehad en hoe dat er aanvankelijk toe leidde dat ze onbedoeld homofoob was - iets waar ze zich later enorm voor schaamde. “Ik groeide op in een ouderwets gezin, laten we zeggen. Ik kende niemand die homo was. Ik wist niet dat dat iets was en eigenlijk denk ik dat ik toen ik opgroeide niet op de hoogte was van het feit dat ik nogal homofoob was.” Ze geeft toe dat ze zich niet kon voorstellen dat partners hetzelfde geslacht zouden hebben. “Daar walgde ik van. Ik had zoiets van: ‘Oh mijn god, dat zou ik nooit doen, dat is walgelijk.’”

Interne strijd

Pas toen Cara ouder werd, leerde ze meer en meer over haar eigen seksualiteit waardoor ze zich schaamde voor de gedachten die ze eerder had ten opzichte van holebi’s. Maar evengoed eiste de interne strijd met haar seksualiteit zijn tol op haar geestelijke gezondheid. “Ik verbind de enorme depressie en de suïcidale momenten in mijn leven met die strijd, omdat ik me zo schaamde dat ik ooit zulke gevoelens had. Maar eigenlijk is dat een deel van mij waar ik heel veel van hou en dat ik accepteer”, vertelt het topmodel. Al benadrukt ze ook dat ze er nog niet helemaal mee in het reine is. “Er is nog steeds een deel van mij dat zegt ‘Oh, ik wou dat ik gewoon hetero kon zijn.’” Op dit moment voelt het model zich het gelukkigst wanneer ze zich niet hoeft te identificeren met één bepaalde gendernorm. “Ik voel me veel meer op mijn gemak in de vloeibaarheid van wat het is om gewoon mens en dier te zijn, want dat is wat we zijn,” zegt Delevingne.

Volledig scherm Cara en haar ex-vriendin Ashley Benson © Photo News

De zoektocht naar haar seksualiteit werd er een van zelfontdekkingen, vertelt Cara aan Paltrow. “Het is echt ingewikkeld, maar ik denk dat toen ik jonger was - voordat ik homo-iconen of mensen die homo zijn, kende - het de mensen waren waar ik verliefd op werd, de relaties die ik had en de ervaringen die daarbij kwamen kijken, of ze nu seksueel waren of niet, een soort zelfontdekking waren. Als in: ‘Oh, het is niet omdat je een vrouw bent dat ik je leuk vind, het is omdat ik van je hou’.”

Liefde en acceptatie

In een eerder interview met Variety vertelde Delevingne al openlijk over haar coming out naar haar familie. “Toen ik eenmaal vrijuit over mijn seksualiteit kon praten, verborg ik niets meer”, zei de ster, die terugdacht aan haar angst om na een gebroken hart aan haar vader te onthullen dat ze zich aangetrokken voelde tot vrouwen. “Ik was echt doodsbang,” zei ze, eraan toevoegend dat ze dacht dat hij haar het huis uit zou zetten. Maar ze vond acceptatie. “Hij zei: ‘Je verdient het om geliefd te zijn.’ Hij was zo lief, ik zou er nu wel om kunnen huilen.” Naar de buitenwereld toe was dat een heel ander verhaal. “Ik heb nooit gedacht dat ik uit de kast moest komen. Het was gewoon zo van, ‘Dit is wie ik ben. Het is maar dat je het weet’.”

Cara datete eerder met Michelle Rodriguez, maar werd ook al gelinkt aan Harry Styles. Noch zij noch de One Direction-ster gingen in op de romancegeruchten. In mei vorig jaar gingen Cara en haar ex-vriendin Ashley Benson, met wie ze bijna twee jaar samen was, uit elkaar.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be

