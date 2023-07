Cara Delevingne heeft drugs en alcohol voorgoed afgezworen: “Elke seconde waard geweest”

CelebritiesVorig jaar haalde Cara Delevingne (30) nog alle krantenkoppen met haar bizarre gedrag, maar inmiddels heeft het Britse model haar levensstijl helemaal omgegooid. Zo heeft Delevingne het gebruik van drugs en alcohol volledig afgezworen. Een beslissing waar ze nog geen spijt van heeft gehad. Dat vertelt het multitalent nu zelf in ‘Elle UK’. “Het is elke seconde waard geweest.”

KIJK. Vorig jaar haalde het bizarre gedrag van Cara Delevingne nog alle krantenkoppen.

“Het was niet makkelijk, maar er zijn nooit momenten geweest waarop ik dacht: Dit is het niet waard”, klinkt het openhartig in het interview. “Het is elke seconde waard geweest. Ik kan mij niet inbeelden dat ik dit ooit zou opgeven. Ik ben niet alleen stabieler, maar ook veel rustiger”, aldus Delevingne, die zich vorig jaar nog liet opnemen in een afkickcentrum. “Ik heb eindelijk het gevoel dat ik volledig vrij en mezelf kan zijn.”

Delevingne vertelde verder ook nog dat er een last van haar schouders gevallen is. “Gedurende een lange periode had ik het gevoel dat ik mijn ware aard verborg voor de mensen die naar mij opkeken.”

Wake-upcall

Eerder dit jaar sprak het model voor het eerst openhartig over haar drank- en drugsproblemen. Zo vertelde ze aan ‘Vogue’ dat ze al op haar zevende in aanraking gekomen is met bepaalde verdovende middelen. Vorige maand onthulde Delevingne dan weer dat ze voor de eerste keer in vijftien jaar nuchter naar het populaire festival Glastonbury geweest is. “Dit was bij uitstek mijn favoriete editie”, klonk het achteraf op sociale media. “Ik ga al naar Glastonbury sinds ik vijftien jaar oud ben, maar dit was de eerste keer dat ik het festival bijgewoond heb zonder alcohol of drugs te gebruiken. “Ik heb mij nog nooit zo geamuseerd.”

Sinds eind 2022 is het model nuchter, nadat er foto’s en filmpjes van het model op het internet hadden gecirculeerd waarop zij zichtbaar verward was.

