‘Captain Marvel’-actrice Brie Larson test eigen attractie uit in Disneyland Paris: "Ik heb zitten roepen en tieren”

“Gebeurt dit echt?! Ben ik aan het dromen?!”, schrijft Brie Larson bij een video over haar eerste bezoek bezoek aan Disneyland Paris op haar YouTube-kanaal. “Ik woonde de opening bij van Mavel Avengers Campus en had de eer en het voorrecht om in de Flight Force-achtbaan te rijden die is gebaseerd op mijn personage, Captain Marvel. Ik herhaal: ik heb een achtbaan in Disneyland! Ik moet mezelf er vaak aan herinneren, want ik kan het gewoon niet geloven. Ik voel me zo vereerd dat ik mijn kinderdromen mag waarmaken. Heel erg bedankt aan Disney voor het laten meegaan van mijn vrienden en familie voor de ervaring. Ik hoop dat jullie allemaal de kans krijgen om de campus te bezoeken, het is absoluut ongelooflijk!”