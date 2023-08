Canadese premier Trudeau krijgt zijn zin: Taylor Swift kondigt concerten aan in Canada

Swift begon in maart met haar wereldtour. De eerste 53 shows in Noord-Amerika zitten er bijna op, later deze maand speelt de zangeres in Mexico en in november in Argentinië en Brazilië. Na een tussenstop in Azië vervolgt Swift in mei haar weg in Europa. In juli geeft de superster drie concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, een stop in België maakt ze helaas niet.