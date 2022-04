Camila Cabello haalt uit naar paparazzi na ongevraagde bikinifoto’s: “Ik hield mijn adem in tot het pijn deed”

Op haar Instagram-account schrijft Camila Cabello dat ze in het verleden niet bezig was met de telelenzen van fotografen of de meningen van wildvreemden wanneer ze in bikini naar haar favoriete strandclub ging. “Ik was niet bezig met hoe ik eruitzag, maar dan zag ik online de foto’s en reacties en voelde ik me zo slecht.” Ondertussen zit onbezonnen naar het strand gaan er dan ook niet meer in voor de zangeres. Toen ze afgelopen weekend naar het strand in Miami ging, kocht ze speciaal een nieuwe bikini. Daar blijft het bovendien niet bij, want de 25-jarige zangeres stelde zelfs een hele outfit samen en at voordien ook niet al te veel. “Want ik wist dat het eigenlijk een complete fotoshoot zou worden”, schrijft Cabello tegenover haar 61 miljoen volgers. “Ik hield mijn buik zo erg in dat mijn spieren pijn deden, haalde geen adem en lachte amper. Ik was me de hele tijd zo bewust van de paparazzi, dat ik geen rust kon vinden, zoals zou moeten in de natuur. (...) Ik hield mijn adem in van mijn ligbed tot aan de zee.”

Groot contrast

Camila Cabello schrijft ook nog dat het contrast met de overige aanwezigen groot was. Zo had de zangeres verderop een aantal kleuters gespot. “Ze lachten omdat de golven hen omver duwden. Ze hadden zich niet mooi gemaakt, ze waren niet onzeker.” Ondanks het feit dat Camila niet ontevreden is over de foto’s maakt ze wel duidelijk dat ze zich achteraf miserabel voelde. “Ik heb nog nooit zo’n slechte tijd gehad op het strand. Ik voelde het zielige en lege van de gedachten van onze cultuur, die nu ook mijn gedachten zijn geworden.” Volgens Cabello heeft onze maatschappij een bepaald beeld van hoe een gezond vrouwenlijf eruit moet zien.

Daarnaast schrijft ze op haar sociale media ook nog dat ze weet dat het allemaal onzin is. Dat je met een beetje poseren ineens veel slanker lijkt. Dat vrijwel alle foto’s op Instagram hevig gefotoshopt zijn, en dat mensen er niet zo uitzien als ze net hebben gegeten of gewoon stevig uitademen. De 25-jarige zangeres luistert hier naar eigen zeggen ook podcasts over. Daarnaast volgt ze vrouwen die trots zijn op hun cellulitis, striae en normale buik. Maar eenmaal op het strand vergeet ze het allemaal. “Rationeel weet ik dat mijn uiterlijk niet bepaalt hoe gezond, gelukkig of sexy ik ben. Emotioneel hoor ik de berichten van onze cultuur heel hard in mijn hoofd.”

“We prijzen vrouwen die er ‘gezond’ uitzien”, schrijft de ‘Havana’-zangeres op haar Instagram-account. “Maar wat is gezond als je zo bezig bent met je uiterlijk dat je mentale gezondheid eronder lijdt en je niet van je leven kunt genieten? Voor wie moet ik er aantrekkelijk uitzien, en ben ik wel aantrekkelijk voor mezelf als ik het niet los kan laten en geen plezier kan hebben tijdens een mooie dag op het strand?” Camila vertelt haar volgers ook dat ze op dit moment hard aan zichzelf aan het werken is. Zo is ze op dit moment bijvoorbeeld in therapie. Haar sessies hebben ook één hoofddoel. “Me weer voelen als toen ik een 7-jarig meisje was, op het strand. Ik rouw vandaag om haar. Gelukkig, gek, ademend, denkend dat ze een zeemeermin was. Vrij.”

Veel steun

In de reacties onder haar foto kan de zangeres alvast op veel steun rekenen. Bij het schrijven van dit artikel had het bericht in kwestie al meer dan één miljoen likes. Daarnaast lieten duizenden volgers, waaronder enkele bekende namen, een bemoedigende boodschap achter. “Dit brengt me aan het huilen”, schrijft Paris Hilton, die precies weet hoe het is. “Dankjewel dat je dit schrijft, zo belangrijk voor mensen om te horen. Je bent mooi vanbuiten en vanbinnen.” Ook zangeres Kesha is het met haar eens. “Je bent een fucking queen en je bent perfect. Ik herken het, schat. Het patriarchaat wint als we onszelf uithongeren. En voor wie? Nee. Bedankt voor je eerlijkheid.”

‘Pretty Little Liars’-actrice Shay Mitchell reageerde op haar beurt met een rood hartje onder de foto. Lily Collins, onder meer bekend van de Netflix-serie ‘Emily in Paris’, schreef dan weer het volgende: “Ik begrijp perfect hoe je je voelt. Ik stuur alleen maar liefde en positieve vibes jouw kant op.”

