Cameron Diaz pronkt trots met koelkast gevuld met niets anders dan... salade en witte wijn

In haar keuken met marmeren afwerking liet ze vol trots zien dat ze graag iets ‘vers en makkelijk’ eet bij warme temperaturen. Uiteraard hangt daar wel een influencer-praatje aan vast. Diaz is namelijk een samenwerking aangegaan met Gwyneth Paltrow’s merk ‘Goop’ “om haar heerlijke salades beter te maken”. Deze zomer komt dan ook ‘The Cameron Summer Crunch Salad’ uit. Volgens Diaz gaat de nieuwe salade ook nog eens goed samen met haar nieuwe Avaline Sauvignon Blanc. De witte wijn lanceerde Cameron met haar beste vriendin Katherine Power in 2020.

Diaz verraste haar fans dit jaar met haar terugkeer als actrice tegenover Jamie Foxx (55) in Netflix’s aankomende actie-komedie “Back in Action”, die naar verluidt ergens in 2024 zal verschijnen. Maar in maart vertelde een bron dicht bij Diaz nog aan de ‘Daily Mail dat “de werkdagen van 10 uur veel van haar hebben gevergd” en naar verluidt vindt ze het ook niet leuk om zoveel weg te moeten zijn van haar 3-jarig zoontje Maddix, die ze deelt met manlief Benji Madden.