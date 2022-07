Cameron Diaz maakt na 8 jaar haar comeback op het scherm: “Al blijft mama zijn mijn échte job”

Cameron Diaz wordt opnieuw een filmster. In 2018 kondigde de actrice aan dat ze met vervroegd pensioen ging, maar vorige week raakte bekend dat ze weldra weer voor de camera’s zal staan. Het was collega Jamie Foxx (54) die haar kon overhalen mee te spelen in de Netflix-film Back in Action. Cameron heeft ook de steun van haar familie en volgens een insider in People was het haar man Benji Madden (43) die haar aanmoedigde om de stap te wagen. Hij zou Back in Action daarvoor een ‘perfect filmproject’ vinden. Zijn vrouw had tenslotte in het verleden al enkele keren met Jamie Foxx samengewerkt en het klikte tussen de twee. Foxx was Camerons tegenspeler in de musicalverfilming Annie uit 2014, de laatste film die ze maakte voor ze zich terugtrok uit de filmbusiness. Volgens de insider voelt de actrice zich nu wel een beetje ‘roestig en nerveus’, maar kijkt ze tegelijk wel erg uit naar het project.