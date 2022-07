Cameron Diaz klapt uit de biecht: “Ik werd gebruikt als drugssmokkelaar”

Voor Cameron Diaz roem verkreeg door onder andere haar rol als ‘Charlie’s Angel’, focuste de actrice zich op modellenwerk. Toen ze begin de twintig was, leefde ze een jaar in Parijs om aan haar carrière te werken. Toen ze eindelijk een job te pakken kreeg, had die toch een verdachte keerzijde. Diaz moest namelijk een afgesloten koffer meenemen naar de luchthaven.

Het leven als model ging niet van een leien dakje voor Cameron. “Ik was daar een jaar lang en ik werkte geen dag”, vertelt ze in de podcast ‘Second Life’ van Hillary Kerr. “Ik kreeg uiteindelijk één job, maar ik denk dat ik gebruikt werd als drugssmokkelaar naar Marokko.” Toen de opdrachtgevers haar de bedenkelijke koffer meegaven, ging er pas een belletje rinkelen toen ze die moest openen op het vliegveld. “Ik was een jong blond meisje met blauwe ogen in Marokko. Het waren de nineties, ik droeg een gescheurde jeans, platform laarzen en los haar. Ik wist dat het onveilig was.” De actrice vertelt verder dat ze zich op de luchthaven verdedigde door te zeggen dat het niet haar bagage was, en dat ze ook geen idee had van wie die wel was. Gelukkig kwam ze er zo van af, iets wat anno 2022 waarschijnlijk een ander einde zou kennen. “Het was de enige job die ik ooit kreeg in Parijs.”